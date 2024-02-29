Спортсменка из Австралии пробежала 1400 км по Антарктиде за 28 дней
Донна Уркварт установила новый мировой рекорд среди женщин.
Донна Уркварт установила новый мировой рекорд среди женщин.
Донна Уркварт установила новый мировой рекорд среди женщин.
Спортсменка и ученый, исследующая боль, Донна Уркварт в течение 28 дней пробежала 1402,21 километра по снегу и льдам Антарктиды. И стала новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеcса. Ее полярный забег оказался самым длинным в истории среди женщин. По-настоящему опасное приключение и испытание Донны завершилось 14 января 2024 года. Вернувшись домой, австралийка поделилась тем, что ей пришлось пережить на этом ледяном краю Земли.
Донна также рассказала, как ей вообще пришла в голову идея такого путешествия. Последствия пандемии Covid-19, конечно, были у многих людей, но мысль пробежаться по Антарктиде, пожалуй, не совсем обычный результат. Именно так случилось у Донны Уркварт, которая, сидя дома на карантине, слушала подкасты полярного исследователя Эрика Филипса. И так вдохновилась, что задумалась об экспедиции.
Я почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом, и что-то глубоко внутри меня зашевелилось. Я подумала: «Возможно ли бегать в Антарктиде? И если да, то как далеко?» Как далеко мы, люди, можем пробежать в полярном регионе? Так все и началось.
По ее словам, большое и экстремальное путешествие давно было мечтой: хотелось испытать себя и предел своих физических и умственных сил. Еще одной амбициозной целью ее забега стало желание привлечь в спорт как можно больше женщин. В том числе, молодых девушек, которые, по статистике, часто бросают спорт в возрасте 15−19 лет.
Готовиться к забегу Уркварт начинала одна, но в процессе делилась подробностями с другими людьми. В итоге вокруг нее собралась команда из 15 экспертов, которых эта идея тоже вдохновила. И по словам Донны, это стало коллективным приключением: «Я нашла людей, которые разделяли мою страсть. То, что произошло дальше, было невероятно! Эти люди вдохновляли меня каждый день».
Тренировки для марафона на леднике Юнион в Антарктиде включали в себя способы акклиматизироваться к холоду, подготовиться к различным сложным условиям, как сильный ветер, заснеженная земля под ногами. Команда имитировала низкие температуры, перенеся тренировки в аэродинамическую трубу и гигантскую «морозилку» — для этого беговую дорожку ставили в транспортный контейнер для хранения замороженных товаров. И Донна бегала там по 3−4 часа при температуре −10 °C. Бег по песку должен был помочь подготовиться к мягкому, проваливающемуся под ногами снегу.
Донна также готовилась морально и эмоционально к своему испытанию, например, училась осознавать свои эмоции и справляться с ними.
«Я даже решала математические задачи и тренировалась разговаривать с самим собой, когда боролась с усталостью. Хотя я не думаю, что что-либо могло полностью подготовить меня к суровым условиям Антарктиды, эта подготовка была бесценной и дала мне основы для адаптации к жизни и бегу в полярном регионе».
Уже в Антарктиде, по словам Донны, самой тяжелой для нее оказалась первая неделя. Каждое утро начиналось с медленного и трудоемкого одевания всего снаряжения и сборов, которые занимали до трех часов. Нужно было наладить жизнь в полярном лагере, понять, как пробегать ежедневно по 50 километров, чтобы достичь своей цели — 1300 км за 30 дней в Антарктиде.
«Я осознала грандиозность того, что поставила перед собой и была ошеломлена. Помню, как выбегала на первом круге и думала: “У меня болят пальцы. Что это значит? Это проблема? Это первый признак обморожения?” Но я и не подозревала, что это было только начало».
Особенно кошмарным стал третий день, как рассказала Донна, низкие температуры, сильный ветер, бег по толстому снегу и частые падения довели ее до страха не справиться с испытанием. Несмотря на подготовку и, казалось бы, соблюдения всех мер безопасности, у Донны развилось воспаление кожи, она просыпалась с распухшим лицом и телом. По словам спортсменки, тогда окруженная только снегом, льдом и проблемами, она почувствовала себя «такой незначительной на огромных просторах Антарктиды».
Я заплакала в середине круга. Я заплакала, потому что почувствовала себя в опасности.
Однако Донна продолжила марафон. Она отмечает, что первые дни стали решающими, хотя трудности на этом не закончились, но телу и разуму удалось постепенно адаптироваться. Она узнала, как избежать ежедневных отеков, как правильно одеваться на таком холоде и бегать по разным поверхностям. Переживать испытания ей помогало общение с близкими и товарищами по команде, с которыми она начала делиться страхами и другими эмоциями.
«Я чувствовала такое вдохновение от всего, что меня окружало. Мои чувства обострились. Я ничего не слышала. Тишина. Я не чувствовала запахов. Или, может быть, я чувствовала запах холода в воздухе, если это возможно».
На достижение своей цели Донне понадобилось даже меньше запланированных 30 дней: на 28-й день ультрамарафона она превысила 1400-километровый рубеж и официально стала первой женщиной, которая установила подобный рекорд.
«Этот рекорд невероятно важен для меня, поскольку он о людях, которые раскрывают свой потенциал и выясняют, на что мы, как человеческая раса, способны. Это вдохновляет».