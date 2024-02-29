Спортсменка из Австралии пробежала 1400 км по Антарктиде за 28 дней | Источник: Вокруг Света

Донна Уркварт установила новый мировой рекорд среди женщин.

Спортсменка и ученый, исследующая боль, Донна Уркварт в течение 28 дней пробежала 1402,21 километра по снегу и льдам Антарктиды. И стала новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеcса. Ее полярный забег оказался самым длинным в истории среди женщин. По-настоящему опасное приключение и испытание Донны завершилось 14 января 2024 года. Вернувшись домой, австралийка поделилась тем, что ей пришлось пережить на этом ледяном краю Земли.

Вдохновленная локдауном

Донна также рассказала, как ей вообще пришла в голову идея такого путешествия. Последствия пандемии Covid-19, конечно, были у многих людей, но мысль пробежаться по Антарктиде, пожалуй, не совсем обычный результат. Именно так случилось у Донны Уркварт, которая, сидя дома на карантине, слушала подкасты полярного исследователя Эрика Филипса. И так вдохновилась, что задумалась об экспедиции.

Я почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом, и что-то глубоко внутри меня зашевелилось. Я подумала: «Возможно ли бегать в Антарктиде? И если да, то как далеко?» Как далеко мы, люди, можем пробежать в полярном регионе? Так все и началось. Донна Уркварт

Донна Уркварт

По ее словам, большое и экстремальное путешествие давно было мечтой: хотелось испытать себя и предел своих физических и умственных сил. Еще одной амбициозной целью ее забега стало желание привлечь в спорт как можно больше женщин. В том числе, молодых девушек, которые, по статистике, часто бросают спорт в возрасте 15−19 лет.

Готовиться к забегу Уркварт начинала одна, но в процессе делилась подробностями с другими людьми. В итоге вокруг нее собралась команда из 15 экспертов, которых эта идея тоже вдохновила. И по словам Донны, это стало коллективным приключением: «Я нашла людей, которые разделяли мою страсть. То, что произошло дальше, было невероятно! Эти люди вдохновляли меня каждый день».

Забеги в холодильнике

Тренировки для марафона на леднике Юнион в Антарктиде включали в себя способы акклиматизироваться к холоду, подготовиться к различным сложным условиям, как сильный ветер, заснеженная земля под ногами. Команда имитировала низкие температуры, перенеся тренировки в аэродинамическую трубу и гигантскую «морозилку» — для этого беговую дорожку ставили в транспортный контейнер для хранения замороженных товаров. И Донна бегала там по 3−4 часа при температуре −10 °C. Бег по песку должен был помочь подготовиться к мягкому, проваливающемуся под ногами снегу.

Донна также готовилась морально и эмоционально к своему испытанию, например, училась осознавать свои эмоции и справляться с ними.

«Я даже решала математические задачи и тренировалась разговаривать с самим собой, когда боролась с усталостью. Хотя я не думаю, что что-либо могло полностью подготовить меня к суровым условиям Антарктиды, эта подготовка была бесценной и дала мне основы для адаптации к жизни и бегу в полярном регионе».

Победить себя

Уже в Антарктиде, по словам Донны, самой тяжелой для нее оказалась первая неделя. Каждое утро начиналось с медленного и трудоемкого одевания всего снаряжения и сборов, которые занимали до трех часов. Нужно было наладить жизнь в полярном лагере, понять, как пробегать ежедневно по 50 километров, чтобы достичь своей цели — 1300 км за 30 дней в Антарктиде.

«Я осознала грандиозность того, что поставила перед собой и была ошеломлена. Помню, как выбегала на первом круге и думала: “У меня болят пальцы. Что это значит? Это проблема? Это первый признак обморожения?” Но я и не подозревала, что это было только начало».

Особенно кошмарным стал третий день, как рассказала Донна, низкие температуры, сильный ветер, бег по толстому снегу и частые падения довели ее до страха не справиться с испытанием. Несмотря на подготовку и, казалось бы, соблюдения всех мер безопасности, у Донны развилось воспаление кожи, она просыпалась с распухшим лицом и телом. По словам спортсменки, тогда окруженная только снегом, льдом и проблемами, она почувствовала себя «такой незначительной на огромных просторах Антарктиды».

Я заплакала в середине круга. Я заплакала, потому что почувствовала себя в опасности. Донна Уркварт

Однако Донна продолжила марафон. Она отмечает, что первые дни стали решающими, хотя трудности на этом не закончились, но телу и разуму удалось постепенно адаптироваться. Она узнала, как избежать ежедневных отеков, как правильно одеваться на таком холоде и бегать по разным поверхностям. Переживать испытания ей помогало общение с близкими и товарищами по команде, с которыми она начала делиться страхами и другими эмоциями.

«Я чувствовала такое вдохновение от всего, что меня окружало. Мои чувства обострились. Я ничего не слышала. Тишина. Я не чувствовала запахов. Или, может быть, я чувствовала запах холода в воздухе, если это возможно».

На достижение своей цели Донне понадобилось даже меньше запланированных 30 дней: на 28-й день ультрамарафона она превысила 1400-километровый рубеж и официально стала первой женщиной, которая установила подобный рекорд.