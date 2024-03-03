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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Прыгунья с шестом из Франции сломала ногу на ЧМ-2024, приземлившись мимо мата

Французская прыгунья с шестом Марго Шеврие получила перелом ноги во время соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в Глазго.

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Прыгунья с шестом из Франции сломала ногу на ЧМ-2024, приземлившись мимо мата | Источник: Чемпионат.com

Легкоатлетка травмировала ногу во время выполнения первой попытки на отметке 4,65 м. Сообщается, что она неудачно приземлилась мимо мата. К спортсменке подоспела бригада врачей, зафиксировавшаяся место перелома. Соревнования в секторе были остановлены на 15 минут. Шеврие доставили в больницу.

Вечером 2 марта спортсменка опубликовала пост в социальных сетях. Там она сообщила, что врачи диагностировали открытый перелом таранной кости стопы. Первая операция должна была состояться утром, 3 марта. А последующее хирургическое вмешательство запланировано уже во Франции.

Марго Шеврие добавила, что выступит на Олимпийских играх в Париже. На ЧМ-2024 она заняла восьмое место, преодолев отметку в 4,55 м.

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