Аверины прокомментировали решение о завершении карьеры

«Шаг в новую жизнь, было очень сложно принимать это решение. Это не раз — и мы сказали, что завершили карьеру. Мы это давно уже обговаривали с Ириной Александровной (Винер — ред.), с тренерами, мы решали, думали, но было тяжело пойти на шаг, чтобы объявить это официально, чтобы уже узнали все. Мы тоже держались (чтобы не заплакать — ред.), кто-то держался, кто-то плакал», — сказала Дина Аверина в ходе открытого диалога на просветительском марафоне общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.