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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аверины прокомментировали решение о завершении карьеры

СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, что довольно давно приняли решение о завершении карьеры, но им было сложно сделать публичное заявление об этом.

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Источник: РИА "Новости"

«Шаг в новую жизнь, было очень сложно принимать это решение. Это не раз — и мы сказали, что завершили карьеру. Мы это давно уже обговаривали с Ириной Александровной (Винер — ред.), с тренерами, мы решали, думали, но было тяжело пойти на шаг, чтобы объявить это официально, чтобы уже узнали все. Мы тоже держались (чтобы не заплакать — ред.), кто-то держался, кто-то плакал», — сказала Дина Аверина в ходе открытого диалога на просветительском марафоне общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Арина добавила, что они продолжат выступать на шоу, ездить с мастер-классами по всей стране. Гимнастки также пошутили, что по меркам художественной гимнастики уже называют себя «бабушками».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

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