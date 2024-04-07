Выступавший под флагом России бегун Киселев занял 11-е место на Парижском марафоне

ТАСС, 7 апреля. Российский легкоатлет Сергей Киселев стал 11-м на Парижском марафоне. Он преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут и 30 секунд.

Киселев выступал под российским флагом.

Первое место занял представитель Эфиопии Мулугета Ума с результатом 2 часа 5 минут и 33 секунды. Вторым стал кениец Титус Кипруто (отставание — 15 секунд), третье место занял его соотечественник Элиша Ротич (+1.20).

Киселеву 37 лет. Он дважды побеждал на чемпионатах России по марафонскому бегу (2017, 2019). В октябре 2023 года Киселев занял 20-е место на марафоне в Чикаго.