Выступавший под флагом России бегун Киселев занял 11-е место на Парижском марафоне
Победителем забега стал эфиоп Мулугета Ума.
Победителем забега стал эфиоп Мулугета Ума.
ТАСС, 7 апреля. Российский легкоатлет Сергей Киселев стал 11-м на Парижском марафоне. Он преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут и 30 секунд.
Киселев выступал под российским флагом.
Первое место занял представитель Эфиопии Мулугета Ума с результатом 2 часа 5 минут и 33 секунды. Вторым стал кениец Титус Кипруто (отставание — 15 секунд), третье место занял его соотечественник Элиша Ротич (+1.20).
Киселеву 37 лет. Он дважды побеждал на чемпионатах России по марафонскому бегу (2017, 2019). В октябре 2023 года Киселев занял 20-е место на марафоне в Чикаго.
Спортсмены из России и Белоруссии не допущены до участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций даже в нейтральном статусе. При этом Киселев был отмечен в протоколе марафона в Париже как представитель России.