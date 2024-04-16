Три белоруски вышли в полуфиналы второго этапа Кубка мира по пятиборью

Во вторник в Анкаре состоялись отборочные соревнования в женском индивидуальном зачете. В квалификации «А» один из лучших результатов показала лидер нашей команды Мария Гнедчик. Трехкратная чемпионка II Игр стран СНГ была шестой в фехтовании, и даже не самые быстрые секунды в плавании не помешали белоруске расположиться высоко — дистанцию лазер-рана Гнедчик пробежала с четвертым временем и шагнула в полуфинал со второго места в своем пуле.



В квалификации «В» выступали две наши спортсменки. У Виолетты Гуреевой проблем с проходом в следующую стадию не возникло — гомельчанка ровно прошла все дисциплины и расположилась на общей шестой позиции. Анастасия Прокопенко заставила поволноваться: медалистка Олимпиады-2008 не входила даже в топ-20 по итогам двух стартовых видов, зато в беге со стрельбой показала абсолютно лучшее время, благодаря чему поднялась на проходную 11-ю строчку.



Еще одна наша спортсменка Анастасия Малашенока была представлена в квалификации «С» и оказалась единственной из подруг по команде, не сумевшей пробиться дальше. Белоруска неудачно провела фехтование и плавание, и даже выдающийся лазер-ран не помог исправить ситуацию. Анастасия финишировала 13-й всего в семи секундах от заветной дюжины сильнейших. Всего на старт отборочных стартов вышли 84 девушки, из которых дальше прошли 36 лучших (по 12 из каждой квалификации). Полуфиналы в женском турнире состоятся 18 апреля, завтра выступления на этапе начнут мужчины.



Кубок мира по современному пятиборью является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года. Все очки, заработанные спортсменами на пяти этапах Кубка мира, пойдут в мировой рейтинг, откуда путевки в Париж получат по шесть лучших мужчин и женщин, которые еще не завоевали лицензии на предыдущих стартах цикла.