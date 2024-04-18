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01:30 (мск), источник: БЕЛТА

Пятиборец Марук вышел в полуфинал этапа Кубка мира в Турции

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Турции Анкаре продолжается второй этап розыгрыша Кубка мира по современному пятиборью 2024 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Анкаре прошли отборочные соревнования в мужском индивидуальном зачете, на старт выходили трое представителей белорусской команды. В квалификации В после плавания и фехтования лидировал Максим Федотко, но в лазер-ране наш спортсмен показал один из худших результатов и в итоге вывалился за пределы дюжины сильнейших, отстав от проходной позиции на 14 секунд. Другой белорус Максим Марук тоже испытал сложности в последнем виде, но в полуфинал прошел, заняв девятое место.

В квалификации С участвовал наш Илья Полозков, но его сумма оказалась только 24-й среди 31 участника пула. Всего сегодня выступали 94 пятиборца, из которых отобрались лучшие 36 (по 12 из каждой квалификации). Полуфиналы у мужчин состоятся 19 апреля, а завтра борьбу за выход в финал поведут женщины. В число участниц из квалификации пробились три белоруски: Мария Гнедчик, Виолетта Гуреева и Анастасия Прокопенко.

Кубок мира по современному пятиборью является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года. Все очки, заработанные спортсменами на пяти этапах Кубка мира, пойдут в мировой рейтинг, откуда путевки в Париж получат по шесть лучших мужчин и женщин, которые еще не завоевали лицензии на предыдущих стартах цикла.

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