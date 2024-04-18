Пятиборец Марук вышел в полуфинал этапа Кубка мира в Турции

Сегодня в Анкаре прошли отборочные соревнования в мужском индивидуальном зачете, на старт выходили трое представителей белорусской команды. В квалификации В после плавания и фехтования лидировал Максим Федотко, но в лазер-ране наш спортсмен показал один из худших результатов и в итоге вывалился за пределы дюжины сильнейших, отстав от проходной позиции на 14 секунд. Другой белорус Максим Марук тоже испытал сложности в последнем виде, но в полуфинал прошел, заняв девятое место.



В квалификации С участвовал наш Илья Полозков, но его сумма оказалась только 24-й среди 31 участника пула. Всего сегодня выступали 94 пятиборца, из которых отобрались лучшие 36 (по 12 из каждой квалификации). Полуфиналы у мужчин состоятся 19 апреля, а завтра борьбу за выход в финал поведут женщины. В число участниц из квалификации пробились три белоруски: Мария Гнедчик, Виолетта Гуреева и Анастасия Прокопенко.



Кубок мира по современному пятиборью является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года. Все очки, заработанные спортсменами на пяти этапах Кубка мира, пойдут в мировой рейтинг, откуда путевки в Париж получат по шесть лучших мужчин и женщин, которые еще не завоевали лицензии на предыдущих стартах цикла.