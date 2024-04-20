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12:02 (мск), источник: ТАСС

World Athletics разрешила бегунье из России Нине Зариной выступать за Армению

Спортсменка может представлять новую страну с 5 апреля 2024 года.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер марафона в Лос-Анджелесе 2021 года Нина Зарина получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешение выступать за Армению на международных стартах. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

Спортсменка имеет право представлять Армению с 5 апреля 2024 года. Зариной, начавшей профессионально заниматься бегом на длинные дистанции в 2012 году, 37 лет. С декабря 2019 года эта спортсменка проживает в США.

Согласно информации с сайта World Athletics, Зарина последний раз выходила на старт в октябре 2022 года, когда на финише Чикагского марафона показала 17-й результат. Ее последнее выступление в России приходится на сентябрь 2019 года, тогда она стала 9-й на Московском марафоне.

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