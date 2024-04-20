World Athletics разрешила бегунье из России Нине Зариной выступать за Армению

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер марафона в Лос-Анджелесе 2021 года Нина Зарина получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешение выступать за Армению на международных стартах. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

Спортсменка имеет право представлять Армению с 5 апреля 2024 года. Зариной, начавшей профессионально заниматься бегом на длинные дистанции в 2012 году, 37 лет. С декабря 2019 года эта спортсменка проживает в США.