World Athletics разрешила бегунье из России Нине Зариной выступать за Армению
Спортсменка может представлять новую страну с 5 апреля 2024 года.
Спортсменка может представлять новую страну с 5 апреля 2024 года.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер марафона в Лос-Анджелесе 2021 года Нина Зарина получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешение выступать за Армению на международных стартах. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.
Спортсменка имеет право представлять Армению с 5 апреля 2024 года. Зариной, начавшей профессионально заниматься бегом на длинные дистанции в 2012 году, 37 лет. С декабря 2019 года эта спортсменка проживает в США.
Согласно информации с сайта World Athletics, Зарина последний раз выходила на старт в октябре 2022 года, когда на финише Чикагского марафона показала 17-й результат. Ее последнее выступление в России приходится на сентябрь 2019 года, тогда она стала 9-й на Московском марафоне.