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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

На этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском городе Сямынь легкоатлет прыгнул на 6,24 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, Дюплантис побил свое же достижение.

В сентябре 2023 года Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув 6,23 метра. 24-летний швед является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Также на его счету две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

В сентябре 2022 года Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Спортсмен назвал ситуацию сложной.

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