Он человек вообще? Великий Дюплантис с первой попытки установил фантастический рекорд

Первый этап Бриллиантовой лиги — 2024 в китайском Сямыне принёс первый мировой рекорд, хотя это и нетипично для начала сезона. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис с первой попытки взлетел на 6,24 м. Чемпионка мира из России в шутку заявила, что швед поступил неприлично.

Начало летнего сезона. Все набирают форму к Олимпийским играм в Париже. Ну просто рано показывать какие-то выдающиеся результаты — так, проверить себя, плавненько вкатиться после зимы. Тем более чуть больше месяца назад в Глазго завершился чемпионат мира, который Дюплантис выиграл с трудом, преодолев планку на высоте 6,05 м. А потом ещё рассказывал на пресс-конференции, что это была самая сложная победа в карьере.

По идее, швед к летнему сезону должен быть ещё на каком-то запредельном загрузе. Ну то есть выиграл бы в Сямыне с результатом шесть метров, и это было бы круто. А что в реальности?

Дюплантис сделал всего четыре попытки. 5,62, 5,82, 6,00 — он мог бы прыгать в трениках, с похмелья, с шестами прошлого века — и всё равно взял бы эти высоты легко. Ну, а после шестиметровой высоты он поставил планку на высоту мирового рекорда. Серьёзно? Прямо на первом старте?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241216&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На первом старте. С первой попытки. С запасом. Он человек вообще или с другой планеты подбросили? К своему прежнему рекорду, который был установлен в сентябре 2023 года на финале Бриллиантовой лиги в Юджине, великий прыгун добавил ровно сантиметр. Ему нет смысла сразу раскрывать все козыри. Зачем, если за каждый сантиметр можно получать большие деньги?

Очевидно, что Дюплантис в нынешнем сезоне нацелен преодолеть высоту 6,25 м, после которой высота 6,30 м станет уже не такой и недосягаемой. Возможно, он оставит следующий рекорд до Олимпиады в Париже. Возможно, не станет ждать.

«Да уж. Это даже как-то неприлично, что ли, уже», — написала в комментариях в социальной сети чемпионка мира — 2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

«Но он в марте ещё прыгал на чемпионате мира, апрель ещё не закончился», — добавила ещё одна российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

В феврале 2023 года шведский прыгун покорил 6,22 м, и тогда многие писали, что предел его возможностей уже близок, что он и 6,25 м не преодолеет. Сейчас всё уже очень близко. Если кто и прыгнет на 6,30 м с нынешними технологиями изготовления шестов, то это Арман Дюплантис. Он уже в истории с рангом великого. Но будет просто величайшим.