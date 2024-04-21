Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
Динамо
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Лечче
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фрозиноне
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:05
Брест
Монако
Футбол. Премьер-лига
18:15
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
18:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Атлетико
Хоккей. НХЛ
19:30
Флорида
Тампа-Бэй
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лион
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.04
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Торонто
51
Все события
13:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская спортсменка выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе.

Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российская легкоатлетка Дина Александрова одержала победу в марафоне, который прошел в Цюрихе (Швейцария).

Александрова пробежала дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Второе место заняла Серкалем Менгисте из Эфиопии (2.34,09), третьей к финишу пришла кенийская спортсменка Наоми Джепкогей Майо (2.35,44).

У мужчин победу одержал кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31), вторым стал его соотечественник Ругут Кипчумба (2.14,06). Третье место занял швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).

В соревнованиях прияли участие более 90 мужчин. 31-летнюю Александрову из них опередили 22 человека.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
'Другое видение семьи': почему расстались Трусова и Кондратюк
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь