Российская спортсменка выиграла марафон в Цюрихе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241224&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российская легкоатлетка Дина Александрова одержала победу в марафоне, который прошел в Цюрихе (Швейцария).

Александрова пробежала дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Второе место заняла Серкалем Менгисте из Эфиопии (2.34,09), третьей к финишу пришла кенийская спортсменка Наоми Джепкогей Майо (2.35,44).

У мужчин победу одержал кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31), вторым стал его соотечественник Ругут Кипчумба (2.14,06). Третье место занял швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).