Кенийка установила мировой рекорд на марафоне без мужчин
Чемпионка ОИ Джепчирчир установила мировой рекорд на марафоне без мужчин.
Чемпионка ОИ Джепчирчир установила мировой рекорд на марафоне без мужчин.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Перес Джепчирчир из Кении установила мировой рекорд на марафонской дистанции для соревнований, где не участвовали мужчины, сообщается на странице Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в соцсети Х.
Она пробежала 42 км 195 м за 2 часа 16 минут 16 секунд. 30-летняя легкоатлетка побила мировой рекорд, который ранее принадлежал ее соотечественнице Мэри Джепкосгеи Кейтани (2:17.01).
Мировой рекорд в марафоне для соревнований, где выступают и мужчины, и женщины, принадлежит эфиопской легкоатлетке Тигист Ассефе (2:11.53). Она установила его в сентябре 2023 года. Решение о ратификации достижения должна принять Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). До результата Ассефы мировой рекорд принадлежал кенийке Бриджид Косгей (2:14.04).
Также на счету Джепчирчир три золотые медали чемпионатов мира по полумарафону.
В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.