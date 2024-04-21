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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кенийка установила мировой рекорд на марафоне без мужчин

Чемпионка ОИ Джепчирчир установила мировой рекорд на марафоне без мужчин.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Перес Джепчирчир из Кении установила мировой рекорд на марафонской дистанции для соревнований, где не участвовали мужчины, сообщается на странице Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в соцсети Х.

Она пробежала 42 км 195 м за 2 часа 16 минут 16 секунд. 30-летняя легкоатлетка побила мировой рекорд, который ранее принадлежал ее соотечественнице Мэри Джепкосгеи Кейтани (2:17.01).

Мировой рекорд в марафоне для соревнований, где выступают и мужчины, и женщины, принадлежит эфиопской легкоатлетке Тигист Ассефе (2:11.53). Она установила его в сентябре 2023 года. Решение о ратификации достижения должна принять Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). До результата Ассефы мировой рекорд принадлежал кенийке Бриджид Косгей (2:14.04).

Также на счету Джепчирчир три золотые медали чемпионатов мира по полумарафону.

В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

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