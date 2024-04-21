Казахстанские пятиборцы выиграли золото Кубка мира
Сборная Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Сборная Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанские спортсмены, в составе Павла Ильяшенко и Елены Потапенко, стали первыми в смешанной эстафете. Они в итоге набрали 1327 очков, заработав золотые медали.
Второе место заняла команда Египта, а тройку лучших замкнули итальянские спортсмены.