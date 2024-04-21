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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские пятиборцы выиграли золото Кубка мира

Сборная Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Olympic.kz

Казахстанские спортсмены, в составе Павла Ильяшенко и Елены Потапенко, стали первыми в смешанной эстафете. Они в итоге набрали 1327 очков, заработав золотые медали.

Второе место заняла команда Египта, а тройку лучших замкнули итальянские спортсмены.

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