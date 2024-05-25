21:52 (мск), источник: ТАСС

Кенийка Чебет побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров

Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 54,14 секунды.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 метров на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в городе Юджин (штат Орегон, США).

Чебет преодолела дистанцию за 28 минут 54,14 секунды и стала первой спортcменкой, выбежавшей из 29 минут. Прошлый мировой рекорд принадлежал эфиопке Летесенбет Гидей и был установлен в 2021 году (29 минут 01,03 секунды).

Чебет 24 года. Она является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира в беге на 5 000 метров.

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