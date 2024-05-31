На Олимпиаде-2024 американке вручат золото, отнятое у россиянки. Историю переписывают через 12 лет
Награду Натальи Антюх отдадут Лашинде Димус на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Награду Натальи Антюх отдадут Лашинде Димус на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Нынешним летом на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград, однако церемоний награждения в этот раз пройдет больше. Американка Лашинда Димус смогла убедить МОК, чтобы в Париже ей торжественно вручили золото Игр-2012, которого лишилась россиянка Наталья Антюх за нарушение антидопинговых правил. Подобные церемонии на летних Олимпиадах ранее никогда не проводились.
Случай с Антюх изначально не самый типичный. В 2021-м году российскую легкоатлетку лишили серебра, завоеванного на Играх в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров. Тогда причиной стала дисквалификация партнерши по команде Антонины Кривошапки. Тем не менее личное золото в беге на 400 метров с барьерами Наталья сохранила.
Однако удержать эту победу тоже не удалось. В октябре 2022 года Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал уже саму Антюх за нарушение антидопинговых правил, аннулировав результаты в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Решение было принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в которой якобы содержится информация о положительном тесте спортсменки. Таким образом, олимпийских наград в коллекции россиянки не осталось.
Но нюанс здесь состоит в том, что максимально возможный срок давности по антидопинговым делам — 10 лет. После победы Антюх в Лондоне на момент объявления решения прошло больше времени, но само дело против легкоатлетки открыли раньше, и оно по правилам должно быть завершено вне зависимости от срока давности.
Наталья не стала обжаловать это решение. В результате Россия потеряла седьмое золото из восьми, которые наши легкоатлеты завоевали на летних Играх в Лондоне. Своих титулов до этого лишились Сергей Кирдяпкин (ходьба на 50 км), Елена Лашманова (ходьба на 20 км), Иван Ухов (прыжки в высоту), Мария Савинова (бег на 800 метров), Юлия Зарипова (бег на 3000 метров с препятствиями) и Татьяна Лысенко (метание молота). На данный момент единственной российской легкоатлеткой, сохранившей золото ОИ-2012, осталась прыгунья в высоту Анна Чичерова.
Подобное перераспределение медалей через несколько лет после соревнований вызывает у новоиспеченных победителей смешанные чувства. С одной стороны, ты становишься олимпийским чемпионом, но с другой — момент для триумфа упущен, и его не вернуть. Вот и Лашинде Димус, которая финишировала в Лондоне за Антюх, новость о дисквалификации россиянки не принесла радости. Американка рассказывает, что долго пыталась забыть то поражение в олимпийском финале, а напоминание о нем вскрыло старую рану: «Это было для меня невероятно тяжело. Потребовалось много усилий и разных стратегий, чтобы преодолеть это и двигаться дальше. Поэтому я была немного безразлична, когда услышала новость».
Часто медали после перераспределения присылают спортсменам по почте, что многим не нравится. МОК предложил Лашинде два варианта для вручения золотой награды: на чемпионате США или на чемпионате мира. Оба американку не устроили. «Я такая: нет, нет, нет. Мне нужны СМИ. Я хочу освещение. Я хочу, чтобы мои болельщики могли отпраздновать это событие вместе со мной. Я хочу, чтобы это стало делом международного уровня».
Вместо того чтобы написать, на какой адрес присылать медаль, Димус наняла адвоката. А еще связалась с Зузаной Гейновой из Чехии и Калисой Спенсер с Ямайки, которые финишировали в Лондоне за ней и должны получить серебряные и бронзовые медали. Вместе им удалось убедить Международный олимпийский комитет поменять правила.
«Мы решили рекомендовать расширить возможности для спортсменов, получающих перераспределенные олимпийские медали, добавив в качестве исключения вариант Парка чемпионов в Париже-2024. Мы очень рады видеть, что голос спортсменов играет центральную роль в принятии решений и что исполком МОК поддержал нашу рекомендацию», — заявила председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.
В сообщении Международного олимпийского комитета говорится о том, что получение медалей в Парке чемпионов доступно тем, чье перераспределение уже одобрено исполкомом МОК, но церемонию награждения до этого не провели. Случай с Димус подпадает под это правило.
Американскую легкоатлетку данное решение удовлетворило: «Думаю, они сделают церемонию как можно более похожей на реальную. Да, я не смогу пробежать победный круг на стадионе, а после меня не пригласят в Today Show, куда зовут победителей. Но я думаю, что МОК проделал свою работу настолько хорошо, насколько смог. Я ценю это. Так я могу успокоить свои чувства».
МОК совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США лишь частично финансируют поездку Димус на Игры в Париж. А спортсменка хочет, чтобы ее триумф во Франции вживую увидело как можно больше ее родственников. Она хочет взять с собой в поездку мужа, четверых детей, родителей и даже 90-летнюю бабушку. Для того чтобы собрать деньги на билет, гостиницу и питание для всей семьи, американка воспользовалась краундфандинговым сервисом. Лашиндра поставила целью сбора 10 тысяч долларов США, и цель была достигнута. На данный момент в ее виртуальном кошелке больше 11 тысяч, при этом сбор еще продолжается.
Планируется, что первая в истории церемония награждения перераспределенных медалей на летних Олимпийских играх пройдет 9 августа в Парке чемпионов, который расположится у подножия Эйфелевой башни.
Борец вольного стиля Бесик Кудухов был обвинен в употреблении туринабола посмертно, после гибели в автокатастрофе в 2013 году. Однако лишать его серебряной награды Лондона-2012 МОК по этическим соображениям и по предложению бывших соперников не стал.
Михаил Кузнецов