«В России все официально, а здесь половина класса приходит в пижаме». Русская атлетка рассказала об учебе в США

«Я немножко училась в РАНХиГСе. Когда я окончила 11-й класс, сдала ЕГЭ, как раз был ковидный год, и все было смутно. В вузе я отучилась месяца три-четыре, первый семестр. И я 100% могу сказать, что в России гораздо тяжелее учиться. У нас система высшего образования хорошая, жесткая, нет никаких поблажек, все четко. А в США есть некоторые предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней, но они все равно зачтутся как кредит, ты все равно получишь это образование. В целом это система, когда ты сам можешь выбирать классы: если ты понимаешь в середине семестра, что точно завалишь этот предмет, то можешь отказаться: “Все, я сваливаю отсюда в этом семестре, может быть, попробую в следующем”. У нас бы такое не прокатило, думаю. В России посерьезнее, конечно, к образованию относятся: у нас все официально, все серьезные, — а здесь половина класса приходит в пижаме, если, дай бог, придет. У нас гораздо сложнее учиться. А по интересу… Здесь интерактива больше, они стараются развлекать. Не знаю, хорошо это или плохо», — цитирует Куличенко «Советский спорт».