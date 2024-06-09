Сменившая гражданство российская легкоатлетка с рекордом выиграла чемпионат США

Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд соревнований. Она разделила золото с Роуз Йебоа из Иллинойсского университета.

В сентябре Куличенко поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовых вещей.