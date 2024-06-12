Украинская прыгунья в высоту рассказала об отношении к сопернице из России

«Она такая пророссийская. Я ее помню еще с чемпионата Европы, когда им было разрешено выступать. Если бы Куличенко шла на контакт, то я с ней на контакт не пойду. Скорее патлы повырываю», — заявила Магучих.

Украинская прыгунья в высоту заявила также, что рада недопуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в полном составе. Она отметила, что хотела бы запрета на выступления даже для тех российских атлетов, что сменили спортивное гражданство.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире только как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.