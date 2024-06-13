«Я спрятал пружины в ботинках». Прыгун из Италии устроил странное шоу на чемпионате Европы

В Риме завершился чемпионат Европы, проходивший с 7 по 12 июня. Турнир точно надолго запомнится зрителям. Было всё: и драматично упущенная бронза Лауры Гарсии-Каро, разгромные победы Фемке Бол, Карстена Вархольма, Армана Дюплантиса, мощнейший золотой дубль от Якоба Ингебригтсена, шоу от Джанмарко Тамбери и 11 рекордов турнира.

Собрали для вас самое важное с чемпионата Европы.

«Мне нужно залечить рану на сердце»

Буквально в первый же день соревнований произошёл самый драматичный момент турнира. Всё случилось на финише в спортивной ходьбе на 20 км. Испанка Лаура Гарсия-Каро преждевременно начала праздновать бронзовую медаль: надела на себя флаг и победно вскинула руки вверх, полностью выключившись из соревнования.

Пока Лаура радовалась предстоящей медали, её обошла украинка Людмила Оляновская, которая не бросала бороться. Увидев соперницу справа, Гарсия-Каро переменилась в лице и попыталась включиться, но уже ничего не смогла сделать. Как итог — бронза досталась украинке, а испанка осталась с обидным четвёртым местом. Спортсменки выдали одинаковое время — 12:28.48, но по фотофинишу выше оказалась Оляновская.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241597&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От досады Гарсия-Каро даже выронила флаг, он долго и сиротливо лежал на треке, пока призёры поздравляли друг друга. Для 29-летней Лауры эта медаль могла стать первой в карьере, но теперь испанке придётся довольствоваться лишь четвёртым местом — лучшим личным результатом.

«Я очень разочарована. Первую часть забега я терпела, но восстановилась и на последних десяти метрах я думала, что у меня всё получилось, но это не так. Теперь мне нужно смириться с тем, что произошло, и залечить свою рану на сердце», — заявила Гарсия-Каро.

«Я доволен эти чемпионатом»

Но красивые моменты ЧЕ на этом не закончились. Якоб Ингебригтсен устроил настоящее шоу. В забеге на 5000 м норвежец на первых трёх кругах специально держался последним, отставая от основной группы на пару секунд. За 400 м до финиша он спокойно обогнул образовавшийся завал, а за 200 м — рванул вперёд и одержал красивейшую победу. Более того, Якоб выдал свой лучший результат в сезоне — 13:30.11. Джордж Миллз, пришедший к финишу вторым, показал 13:21,38.

В забеге на 1500 м получилось не менее пафосно. Ингебригтсен улетел от соперников и преодолел немалую часть дистанции в гордом одиночестве. На финише норвежец (3:31,95) обошёл ближайшего преследователя почти на две секунды! Йохем Вермюлен завершил забег с результатом 3:33,30.

В итоге Якоб уже в третий раз сделал «золотой» дубль на чемпионате Европы. Ранее подобное на дистанциях 1500 и 5000 м не удавалось никому. Ну не гений ли?

«Я определенно доволен этим чемпионатом. Возможно, у меня было не так уж много гонок, но теперь у меня есть все хорошие ответы на это. Я чувствовал себя довольно хорошо на сегодняшней разминке, но никогда не знаешь, чего ожидать», — поделился эмоциями Ингебригтсен.

«У меня мурашки по коже»

Огня на ЧЕ-2024 дали и другие топы. Фемке Бол завоевала два золота: в забеге на 400 м с барьерами и в женской эстафете 4×400 м, а также бронзу в смешанной эстафете 4×400 м. Причём на своей коронном 400-метровке голландка выглядела шикарно. Бол довольно быстро оторвалась от соперниц и привезла им на финише сумасшедшие секунды. Фемке выиграла с рекордом чемпионата Европы — 52,49, а ближайшая соперница Лиуз Маравал уступила ей 1,74 секунды. Кроме того, голландка перехватила лучший результат сезона в мире у Синди Маклафлин-Леврони (52,70).

«Это никогда не бывает легко, ты никогда ничего не принимаешь как должное, вот почему важно оставаться сосредоточенным на себе и не думать о том, что происходит вокруг меня. Хотя в такую ночь, как эта, это становится намного сложнее. Атмосфера потрясающая, у меня мурашки по коже.



Рим всегда имеет для меня особое значение: я люблю этот трек и этот стадион. Я усердно работала и приехала сюда в хорошей форме, я верю, что смогу стать ещё лучше на Олимпийских играх», — сказала Бол.

Рекорд соревнований установил и Карстен Вархольм в забеге на 400 м с барьерами. Норвежец ожидаемо легко вынес своих соперников, выдав 46,98.

«Это весело, так почему бы и нет?»

Как всегда, шоу устроил и Арман Дюплантис. Он легко обыграл всех соперников, взяв 6,10 м и обновив свой же рекорд соревнований. Для сравнения: серебряный призёр Эммануил Каралис прыгнул лишь 5,87 м.

После Мондо уже развлекался, пытаясь вновь побить мировой рекорд. Дюплантис поднял планку до 6,25 м, но эта вершина ему всё-таки не покорилась. Хотя первая попытка была близка к идеальной.

«Я чувствовал себя действительно хорошо сегодня. Конечно, главной целью было выйти и победить, забрать домой своё третье золото. Я очень доволен высотой. На самом деле, я не думал, что сегодня побью мировой рекорд. Это не входило в мои планы. После 6,10 м у меня было слишком много энергии. Я посмотрел на своих родителей, и у нас обоих возникла одна и та же идея: “Это просто весело, так почему бы и нет?” — пояснил Дюплантис.

В прыжковом секторе пофеерил и Джанмарко Тамбери. Итальянец после взятых 2,34 м неожиданно схватился за ногу. Фанаты на стадионе нервно замолчали, ведь травма ставит под вопрос выступление на Играх. Но фрик Тамбери, как оказалось, просто разыграл зрителей: фейковую травму он показал, чтобы удивить и шокировать болельщиков. Из снятого ботинка Джанмарко высыпал десятки пружин, что вызвало смех аудитории.

«Я знал, что нахожусь в превосходной форме, и доказал это. Вчера я даже написал Яннику Синнеру, чтобы попытаться привести его на стадион. Я хотел сделать этот вечер ещё более волшебным. Я хотел, чтобы он понял, какие эмоции может вызвать лёгкая атлетика. Я хотел совершить великие дела перед президентом Италии Серджио Маттареллой, который почтил нас своим присутствием.



В четверг я вернусь к нему, чтобы получить флаг, который буду нести в Париже на церемонии открытия. Меня немного трясло на высоте 2,29 м, но затем началось шоу. Я притворился травмированным и спрятал пружины в ботинках! Думаю, некоторые люди купились на это. Я совершил великие дела: теперь пришло время Олимпийских игр», — рассказал Тамбери.

После такого шоу итальянец взял 2,37 м, побив рекорд соревнований 2,36 м, который с 2006 года принадлежал россиянину Андрею Сильнову.

Кроме того, на чемпионате Европы были обновлены рекорды соревнований в смешанной эстафете 4×400 м (3:09,92), у женщин в забеге на 5000 м (14:35,29), на 100 м с барьерами (12,31), у мужчин в прыжках в длину (8,65 м), в толкании ядра (22,45 м), в забеге на 400 м (22,15) и в тройном прыжке (18,18 м).

По итогам турнира в общем зачёте победу одержала Италия с 24 медалями. Второе место поделили Франция и Великобритания (по 16 наград), а топ-3 замкнула Северная Ирландия с 13 медалями.