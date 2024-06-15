16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянка Кристина Макаренко стала чемпионкой Игр БРИКС в беге на 100 метров

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко победила в беге на 100 метров на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС.

Россиянка Кристина Макаренко стала чемпионкой Игр БРИКС в беге на 100 метров | Источник: Чемпионат.com

Она пробежала дистанцию за 11,31 секунды.

Весь пъедестал почёта заняли российские спринтерши. Серебряным призёром стала Наталья Комбарова с результатом 11,42 секунды. Тройку сильнейших замкнула Юлия Караваева, пробежавшая стометровку в одно время с Комбаровой.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, женщины.

Бег 100 метров.

  1. Кристина Макаренко (Россия) — 11,31 секунды
  2. Наталья Комбарова (Россия) — 11,42
  3. Юлия Караваева (Россия) — 11,42.

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