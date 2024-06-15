Россиянка Кристина Макаренко стала чемпионкой Игр БРИКС в беге на 100 метров | Источник:

Она пробежала дистанцию за 11,31 секунды.

Весь пъедестал почёта заняли российские спринтерши. Серебряным призёром стала Наталья Комбарова с результатом 11,42 секунды. Тройку сильнейших замкнула Юлия Караваева, пробежавшая стометровку в одно время с Комбаровой.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.