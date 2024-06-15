Легкоатлету из Пакистана стало плохо после забега на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пакистанскому легкоатлету Муиду Абдулу стало плохо после забега на 400 метров на Играх БРИКС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Абдул преодолел дистанцию, после чего упал. Медики оказали ему помощь. Спортсмен лежал со льдом на голове, находившись в сознании. Через некоторое время Абдул смог самостоятельно встать.