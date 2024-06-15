17:43 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлету из Пакистана стало плохо после забега на Играх БРИКС

Спортсмену потребовалась помощь медиков.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пакистанскому легкоатлету Муиду Абдулу стало плохо после забега на 400 метров на Играх БРИКС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Абдул преодолел дистанцию, после чего упал. Медики оказали ему помощь. Спортсмен лежал со льдом на голове, находившись в сознании. Через некоторое время Абдул смог самостоятельно встать.

Игры БРИКС завершатся 23 июня.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь