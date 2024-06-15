Россиянка Кнороз стала победительницей Игр БРИКС в прыжках с шестом
КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз стала победительницей соревнований на Играх БРИКС в Казани.
КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз стала победительницей соревнований на Играх БРИКС в Казани.
Она с третьей попытки взяла высоту 4,80 метра. Серебряным призером стала россиянка Аксана Гатауллина (4,55 метра), бронзу завоевала ее соотечественница Татьяна Калинина (4,45).
Результаты в других дисциплинах:
бег на 100 метров, женщины: 1. Кристина Макаренко (Россия, 11,31 секунды), 2. Наталья Комбарова (Россия, 11,42), 3. Юлия Караваева (Россия, 11,42);
бег на 100 метров, мужчины: 1. Данила Тен (Россия, 10,25 секунды), 2. Константин Крылов (Россия, 10,32), 3. Никита Жигар (Белоруссия, 10,38);
метание диска, женщины: 1. Виолетта Игнатьева (Россия, 59,96 метра), 2. Мария Огрицко (Россия, 57,15), 3. Елена Панова (Россия, 56,37);
бег на 800 метров, женщины: 1. Мария Прохорец (Россия, 2 минуты 2,68 секунды), 2. Нигина Тухтаева (Россия, 2.03,09), 3. Екатерина Самуйлова (Россия, 2.03,16).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.