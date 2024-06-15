Лысенко стал победителем Игр БРИКС в прыжках в высоту

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Россиянин Данил Лысенко занял первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Лысенко показал результат 2,30 метра и обогнал занявшего второе место белоруса Павла Селиверстова по количеству попыток. Бронзовую медаль выиграл другой представитель Белоруссии Никита Данилов с результатом 2,27 метра.

Лысенко 27 лет, он стал победителем зимнего чемпионата мира 2018 года. На его счету также серебро летнего чемпионата мира 2017 года. Лысенко выиграл 25-й старт подряд.