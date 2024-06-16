Россиянин Шмыков победил в прыжках с шестом на Играх БРИКС | Источник: Спорт РИА Новости

Его результат составил 5,82 м. Второе место с аналогичным результатом занял россиянин Александр Соловьев, затративший больше попыток, третьим стал белорус Матвей Волков (5,50).

Результаты других соревнований:

метание диска, мужчины — 1. Алексей Худяков (Россия; 62,08 м), 2. Александр Добренький (Россия; 58,62), 3. Владислав Пучко (Белоруссия; 58,40);

бег на 1500 м, женщины — 1. Светлана Аплачкина (Россия; 4 минуты 12,06 секунды), 2. Яна Перепелица (Россия; 4.13,00), 3. Юлия Попова (Россия; 4.13,91);

тройной прыжок, мужчины — 1. Дмитрий Чижиков (Россия; 16,80 м), 2. Виталий Павлов (Россия, 16,75), 3. Илья Телькунов (Россия; 16,74);

бег на 200 м, женщины — 1. Наталья Комбарова (Россия; 23,10 с), 2. Виктория Максимова (Россия; 23,29), 3. Вера Филатова (Россия; 23,55);

бег на 200 м, мужчины — 1. Константин Крылов (Россия; 20,63 с), 2. Лакило Молейан Летлогоноло (ЮАР; 20,69), 3. Анимеш Куджур (Индия; 20,79).