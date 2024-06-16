17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне завоевали три медали в беге с барьерами на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянин Артем Макаренко завоевал золото на дистанции 110 метров с барьерами на Играх БРИКС, чемпион мира по легкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков стал серебряным призером.

Россияне завоевали три медали в беге с барьерами на Играх БРИКС | Источник: Спорт РИА Новости

Макаренко пробежал дистанцию за 13,55 секунды. Шубенков уступил ему 0,15 секунды. Третье место занял представитель Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).

У женщин на стометровке с барьерами первенствовала белоруска Эльвира Граборенко (12,81), второй стала россиянка Виктория Погребняк (13,13), а третий результат показала еще одна представительница Белоруссии Светлана Парахонько (13,15).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Поцелуи с незнакомцем. Загитова и Валиева делят одного мужчину
Первая жертва контрактной системы: Плющенко судится с бывшей ученицей
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь