Россияне завоевали три медали в беге с барьерами на Играх БРИКС

Макаренко пробежал дистанцию за 13,55 секунды. Шубенков уступил ему 0,15 секунды. Третье место занял представитель Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).
У женщин на стометровке с барьерами первенствовала белоруска Эльвира Граборенко (12,81), второй стала россиянка Виктория Погребняк (13,13), а третий результат показала еще одна представительница Белоруссии Светлана Парахонько (13,15).
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.