Бегун из ЮАР назвал Игры БРИКС потрясающими соревнованиями с прекрасной атмосферой

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Игр БРИКС в беге на 200 метров южноафриканец Летлогоноло Лаки Вфкхетхе считает, что соревнования в Казани отлично организованы и проходят в прекрасной атмосфере. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

«В этом городе проходят потрясающие соревнования, на них царит прекрасная атмосфера, — сказал Вфкхетхе. — Возможно, людей на трибунах могло быть и больше, но в целом все замечательно. Казань мне также очень понравилась. Я слышал, что ее зовут спортивной столицей России, и с этим можно согласиться, с этого стадиона прекрасный вид».