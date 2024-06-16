18:36 (мск), источник: ТАСС

Бегун из ЮАР назвал Игры БРИКС потрясающими соревнованиями с прекрасной атмосферой

Летлогоноло Лаки Вфкхетхе отметил, что ему понравилась Казань.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Игр БРИКС в беге на 200 метров южноафриканец Летлогоноло Лаки Вфкхетхе считает, что соревнования в Казани отлично организованы и проходят в прекрасной атмосфере. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

«В этом городе проходят потрясающие соревнования, на них царит прекрасная атмосфера, — сказал Вфкхетхе. — Возможно, людей на трибунах могло быть и больше, но в целом все замечательно. Казань мне также очень понравилась. Я слышал, что ее зовут спортивной столицей России, и с этим можно согласиться, с этого стадиона прекрасный вид».

«Я думаю, что российских атлетов надо допускать до соревнований. И даже тех, кто уже был ранее забанен. Люди заслуживают второго шанса, это мое мнение», — так прокомментировал южноафриканец недопуск большинства российских легкоатлетов на международные старты.

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