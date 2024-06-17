Исинбаева погасила долги перед ФНС

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 465 488 рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Уточняется, что задолженность, о которой сообщалось в мае, составляла 465 488 рублей. Теперь Исинбаевой не грозит блокировка российских счетов.

Летом прошлого года сообщалось, что бывшая легкоатлетка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.