Американского бегуна дисквалифицировали на восемь лет за допинг

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Внесоревновательный допинг-тест, сданный Робертсом 20 сентября 2023 года, выявил ряд запрещенных веществ, в числе которых остарин и лигандрол. Это его второе нарушение антидопинговых правил за последние 10 лет. Период дисквалификации атлета отсчитывается с 18 октября 2023 года. Все его результаты, начиная с 20 сентября 2023 года/, аннулированы.

В 2022 году Робертс был дисквалифицирован на 16 месяцев после положительного результата теста на андарин и остарин. В 2017 году он также сдал положительный допинг-тест, но избежал отстранения, заявив, что вещество попало в его организм во время поцелуя с подругой, принимавшей средство от насморка.