Американского бегуна дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Олимпийский чемпион американский легкоатлет Робертс дисквалифицирован на 8 лет.
Олимпийский чемпион американский легкоатлет Робертс дисквалифицирован на 8 лет.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).
Внесоревновательный допинг-тест, сданный Робертсом 20 сентября 2023 года, выявил ряд запрещенных веществ, в числе которых остарин и лигандрол. Это его второе нарушение антидопинговых правил за последние 10 лет. Период дисквалификации атлета отсчитывается с 18 октября 2023 года. Все его результаты, начиная с 20 сентября 2023 года/, аннулированы.
В 2022 году Робертс был дисквалифицирован на 16 месяцев после положительного результата теста на андарин и остарин. В 2017 году он также сдал положительный допинг-тест, но избежал отстранения, заявив, что вещество попало в его организм во время поцелуя с подругой, принимавшей средство от насморка.
Робертсу 35 лет. Он выиграл золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной США в эстафете 4 по 400 метров. Также в этой дисциплине он завоевал серебро чемпионата мира 2017 года и золото чемпионата мира в помещении 2012 года.