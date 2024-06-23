Украинская легкоатлетка: «Пусть россияне сидят где-нибудь в Адлере и ставят там свои рекорды. Пусть там и остаются»

— Нет, не изменилось. Почему оно должна изменяться? Скажем так, до СВО (формулировка изменена в связи с требованием российского законодательства) у меня были знакомые, с которыми я ездила на старты за границей, на коммерческие старты, с которыми нас поселяли в одной гостинице, в одном номере мы жили. Мы сейчас приезжаем на зарубежные коммерческие старты — меня могут поселить со словачкой, полячкой, со спортсменками из других стран. И нас селили очень много времени с ними, и когда началась СВО, ни одна не написала: «Как ты? С тобой все нормально?» Все сразу поотписывались, никаких комментариев, ничего.

Также и с белорусами, к которым мы довольно часто ездили на турниры, достаточно хорошо общались. В Анталии на сборах я дружила очень с ними, ходили на кофе… Ни один [не написал]. Так что, я считаю, они насколько поддерживают их мнение, их видение, и сейчас уже спустя столько времени их мнение не изменилось, так что я не вижу смысла. И вообще не то, что мне не хочется выходить и я не выйду в один сектор, вообще, чтобы они в наш сектор никогда не прошли. Пусть сидят где-нибудь в Адлере или где там они тренируются, проводят свои Олимпийские… Не знаю, где они там сидят, тренируются, метают свои рекорды. Пусть там и остаются, — сказала Климец в интервью ютуб-каналу Ukrainian Athletics.