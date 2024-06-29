Сумасшедшая победа России перед Олимпиадой в Париже: муж и жена выиграли в один день, еще и под флагом РФ
Митяевы — легенды!
Митяевы — легенды!
В последние годы не так много турниров, на которых российские атлеты могут выйти на арену под своим флагом. Одним из таких приятных исключений являются трейлраннинг — бег по природному рельефу (горы, холмы, пустыни, леса
Екатерина пришла в спорт в 2004 году, начинала с легкой атлетики и спортивного ориентирования. Дмитрий стал бегать чуть позже — с 2007-го. Познакомились будущие супруги на чемпионате России по спортивному ориентированию-2009, это была любовь с первого взгляда.
Свадьба состоялась в конце 2013-го. В то же году они впервые пробежали горный марафон «Конжак», сходу сделали серебряный дубль и окончательно влюбились в скайраннинг.
«Сразу поняли, что созданы друг для друга и вместе будем счастливы. Сейчас бег — это наш образ жизни, у нас все построено вокруг тренировок и соревнований. Мы просто любим горы и природу и стараемся постоянно путешествовать, поэтому много тренируемся и работаем онлайн», — рассказывал Дмитрий.
На сегодняшний день Митяевы — одни из немногих россиян, кто продолжает представлять Adidas. Они тренируют друг друга, также у Митяевых есть ученики.
Есть мнение, что бег — самый дешевый вид спорта, но к скайраннингу это вряд ли относится: еще семь лет назад на подготовку и соревнования Митяевы тратили около двух миллионов рублей в год, сейчас же эти цифры в связи с инфляцией и мировой обстановкой наверняка в разы больше. «Чтобы добиться успехов и красиво и интересно жить, нужно очень много денег — мы стараемся на многом экономить, но расходы очень высокие», — говорит Дмитрий.
Несмотря на частое время заграницей, Митяевы о своей родине не забывают — постоянно делятся советами с русскоязычной аудиторией в своих соцсетях, устраивают тренировочные лагеря, ежемесячно делают контент на канале Trail Running School. Совсем скоро там появится влог с победного Marathon du Mont-Blanc, пока же можно глянуть рассказ о 73-километровой Transvulcania Ultra Marathon, где Екатерина стала 4-й среди женщин, Дмитрий — 2-м среди всех.
А недавно Дмитрий «потестировал» наших биатлонистов! Ждем в следующем сезоне он Антона Бабикова и Александра Логинова еще больше побед.