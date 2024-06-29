Сумасшедшая победа России перед Олимпиадой в Париже: муж и жена выиграли в один день, еще и под флагом РФ

Источник: Соцсети

В последние годы не так много турниров, на которых российские атлеты могут выйти на арену под своим флагом. Одним из таких приятных исключений являются трейлраннинг — бег по природному рельефу (горы, холмы, пустыни, леса и т. д. ). И прямо сейчас супружеская пара Дмитрий и Екатерина Митяевы — здесь главные звезды: несколько часов назад они выиграли престижнейшую 90-километровую гонку Marathon du Mont-Blanc, причем в один день.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241766&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина пришла в спорт в 2004 году, начинала с легкой атлетики и спортивного ориентирования. Дмитрий стал бегать чуть позже — с 2007-го. Познакомились будущие супруги на чемпионате России по спортивному ориентированию-2009, это была любовь с первого взгляда.

Свадьба состоялась в конце 2013-го. В то же году они впервые пробежали горный марафон «Конжак», сходу сделали серебряный дубль и окончательно влюбились в скайраннинг.

«Сразу поняли, что созданы друг для друга и вместе будем счастливы. Сейчас бег — это наш образ жизни, у нас все построено вокруг тренировок и соревнований. Мы просто любим горы и природу и стараемся постоянно путешествовать, поэтому много тренируемся и работаем онлайн», — рассказывал Дмитрий.

Источник: Соцсети

На сегодняшний день Митяевы — одни из немногих россиян, кто продолжает представлять Adidas. Они тренируют друг друга, также у Митяевых есть ученики.

Есть мнение, что бег — самый дешевый вид спорта, но к скайраннингу это вряд ли относится: еще семь лет назад на подготовку и соревнования Митяевы тратили около двух миллионов рублей в год, сейчас же эти цифры в связи с инфляцией и мировой обстановкой наверняка в разы больше. «Чтобы добиться успехов и красиво и интересно жить, нужно очень много денег — мы стараемся на многом экономить, но расходы очень высокие», — говорит Дмитрий.

Несмотря на частое время заграницей, Митяевы о своей родине не забывают — постоянно делятся советами с русскоязычной аудиторией в своих соцсетях, устраивают тренировочные лагеря, ежемесячно делают контент на канале Trail Running School. Совсем скоро там появится влог с победного Marathon du Mont-Blanc, пока же можно глянуть рассказ о 73-километровой Transvulcania Ultra Marathon, где Екатерина стала 4-й среди женщин, Дмитрий — 2-м среди всех.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wX1-nBZ4xA8" title="Дима и Катя Митяевы - влог о Transvulcania Ultra Marathon." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.