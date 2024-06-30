58-летняя американка заняла 3-е место в отборе на Олимпийские игры в Париже

«Я не ожидала попасть в олимпийскую сборную. Знаю, что с 2000 года, когда я квалификацировалась на свои последние Игры, норматив стал выше, а я, очевидно, не стала быстрее за последние 20 лет. Просто в любом забеге или на любых соревнованиях я хочу бросить вызов самой себе и показать лучшее, на что я способна», — приводит слова Рол weny.com.