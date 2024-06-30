14:46 (мск), источник: Sport24

58-летняя американка заняла 3-е место в отборе на Олимпийские игры в Париже

Американская легкоатлетка Мишель Рол финишировала третьей в олимпийском отборе в спортивной ходьбе на 20 км, но не смогла квалифицироваться на Игры-2024 в Париже.

58-летняя американка заняла 3-е место в отборе на Олимпийские игры в Париже | Источник: Getty Images

58-летняя четырехкратная чемпионка США показала результат 1 час 42 минуты 27 секунд при текущем олимпийском нормативе 1 час 29 минут 20 секунд.

«Я не ожидала попасть в олимпийскую сборную. Знаю, что с 2000 года, когда я квалификацировалась на свои последние Игры, норматив стал выше, а я, очевидно, не стала быстрее за последние 20 лет. Просто в любом забеге или на любых соревнованиях я хочу бросить вызов самой себе и показать лучшее, на что я способна», — приводит слова Рол weny.com.

Рол выступала на Олимпиаде в 1992 (20-е место), 1996 (13-е) и 2000 (17-е) годах.

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