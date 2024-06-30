58-летняя американка заняла 3-е место в отборе на Олимпийские игры в Париже
Американская легкоатлетка Мишель Рол финишировала третьей в олимпийском отборе в спортивной ходьбе на 20 км, но не смогла квалифицироваться на Игры-2024 в Париже.
Американская легкоатлетка Мишель Рол финишировала третьей в олимпийском отборе в спортивной ходьбе на 20 км, но не смогла квалифицироваться на Игры-2024 в Париже.
58-летняя четырехкратная чемпионка США показала результат 1 час 42 минуты 27 секунд при текущем олимпийском нормативе 1 час 29 минут 20 секунд.
«Я не ожидала попасть в олимпийскую сборную. Знаю, что с 2000 года, когда я квалификацировалась на свои последние Игры, норматив стал выше, а я, очевидно, не стала быстрее за последние 20 лет. Просто в любом забеге или на любых соревнованиях я хочу бросить вызов самой себе и показать лучшее, на что я способна», — приводит слова Рол weny.com.
Рол выступала на Олимпиаде в 1992 (20-е место), 1996 (13-е) и 2000 (17-е) годах.