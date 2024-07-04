Клишина: Олимпиада никогда не потеряет свою значимость — даже в нынешние времена

«Олимпиада никогда не потеряет свою значимость, даже в нынешние времена, несмотря на все события. Мы все воспитывались в тех традициях, когда Олимпийские игры — грандиозное событие для всех. Не только для спортсменов, но и для болельщиков всех видов спорта. Олимпиада всегда будут оставаться для кого-то главной точкой старта, для кого-то — точкой опоры, для кого-то — хорошей финальной точкой в профессиональной спортивной карьере», — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.