18:21 (мск), источник: ТАСС

Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Источник: Reuters

Магучих показала результат 2,10 м. Предыдущее достижение было установлено в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой (2,09 м). Костадинова показала этот результат на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Риме.

Магучих 22 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр, которые прошли в 2021 году в Токио. Также спортсменка один раз становилась чемпионкой мира (2023) и один раз выигрывала чемпионат мира в помещении (2022).

Олимпийский рекорд в прыжках в высоту (2,06 м) принадлежит россиянке Елене Слесаренко и был установлен на Играх 2004 года в Афинах.

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