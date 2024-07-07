Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту

Магучих показала результат 2,10 м. Предыдущее достижение было установлено в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой (2,09 м). Костадинова показала этот результат на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Риме.

Магучих 22 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр, которые прошли в 2021 году в Токио. Также спортсменка один раз становилась чемпионкой мира (2023) и один раз выигрывала чемпионат мира в помещении (2022).

Олимпийский рекорд в прыжках в высоту (2,06 м) принадлежит россиянке Елене Слесаренко и был установлен на Играх 2004 года в Афинах.