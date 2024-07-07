Кенийка Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1 500 м

Достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 49,04 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал Кипьегон и составлял 3 минуты 49,11 секунды.

Кипьегон 30 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира (2017, 2022, 2023) и двукратной победительницей Олимпийских игр (2016, 2021) в беге на 1 500 м. Еще одну золотую награду чемпионата мира (2023) она завоевала на дистанции 5 000 м. Также спортсменка два раза выигрывала серебряные медали мировых первенств (2015, 2019) дистанции 1 500 м.