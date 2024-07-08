Легкоатлеты сокрушили два мировых рекорда за один вечер. На Олимпиаде будет ещё круче?
Этот этап Бриллиантовой лиги во Франции запомнится надолго!
Этот этап Бриллиантовой лиги во Франции запомнится надолго!
На заключительном этапе Бриллиантовой лиги перед Олимпиадой творилось сумасшествие. За один вечер в Париже, где через три недели пройдут Игры, легкоатлеты побили два мировых рекорда, устроили замес в мужском забеге на 800 метров и показали удивительный фотофиниш в беге с препятствиями. Неужели на Олимпиаде будет ещё круче?!
Началась Бриллиантовая лига в Париже с сенсации. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих снесла один из старейших мировых рекордов в лёгкой атлетике. Украинка с запасом преодолела планку в 2,10 м, на сантиметр улучшив достижение Стефки Костадиновой, установленное в 1987 году.
«Когда я ехала на этот турнир, у меня было ощущение, что я могу прыгнуть на 2,07 м, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой лёгкой атлетики», — сказала Магучих после соревнований.
Второе место заняла Никола Олислагерс (2,01), третье — Анжелина Топич (1,98).
Удивительно, но менее чем через час пал ещё один мировой рекорд. Триумфатором в этот раз стала Фаит Кипьегон. В забеге на 1500 м кенийка улучшила собственное прошлогоднее достижение на 0,07 секунды. Кипьегон финишировала с результатом 3.49,04.
«Я знала, что мировой рекорд возможен, потому что недавно я очень быстро бегала в Кении (Кипьегон показала 3.53,98 на национальном олимпийском отборе. — Прим. “Чемпионата”). Я приехала сюда, чтобы просто пробежать свою дистанцию и посмотреть, в какой форме я нахожусь, прежде чем буду защищать свой титул на Олимпийских играх», — пояснила Фаит.
Борьбу кенийке пыталась навязать Джессика Халл. Сперва австралийке это удавалось, но в итоге она не выдержала темп лидера. Спортсменка стала второй с результатом 3.50,83, установив рекорд Океании. Бронзу завоевала Лора Мьюр (3.53,79). И вот ещё удивительный факт: впервые в истории 12 легкоатлеток финишировали быстрее четырёх минут!
Близок к очередному мировому рекорду был и Арман Дюплантис. Швед в очередной раз хотел взять планку 6,25 м и был довольно близок к своей цели, но улучшить результат, установленный в начале сезона, у него не вышло. Хотя Арман с лёгкостью забрал золото, преодолев шесть метров. У ближайшего преследователя Сэма Кендрикса результат 5,95 м.
На этом крутые истории в Париже не закончились. В забеге на 800 м мужчины выдали дикую схватку. Пейсмейкер задал очень высокий темп, и к половине дистанции легкоатлеты подходили с временем 48,79 секунды. Лидерам — Джамелю Седжати, Эммануэлу Ваньоньи, Габриэлю Туалю — удалось сохранить такую скорость. Спортсмены бежали очень плотно, и всё решилось на финишной прямой. Первым стал алжирец, выдав лучший результат сезона в мире — 1.41,56. От мирового рекорда Седжати отделили 0,65 секунды!
Второе место занял кениец (1.41,58), а третье — француз (1.41,61). Ваньони и Туаль показали лучшие личные результаты, а Габриэль ещё и обновил рекорд Франции. Впервые в истории сразу три атлета закончили дистанцию быстрее чем за 1,42 минуты, а шесть человек — быстрее чем 1,43 минуты!
«Я доволен своим забегом и знаю, что могу выступить на Олимпийских играх в Париже ещё лучше», — подвёл итоги яркого дня Джамель Седжати.
Не меньшей красоты раздали и легкоатлеты в забеге на 3000 м с препятствиями. Эфиоп Абрам Сайм и кениец Амос Серем финишировали с одинаковым временем — 8.02,36. Судьям пришлось обратиться к фотофинишу. Победу отдали Сайму, который опередил Серема всего на 0,002 (!) секунды. Тройку призёров замкнул Абрахам Кибивот (8.06,70). Более того, оставшиеся спортсмены из топ-6 обновили национальные рекорды.
Париж уже стал местом притяжения удивительных результатов в соревнованиях по лёгкой атлетике. Кажется, теперь все ждут, что и на Олимпийских играх через пару недель спортсмены тоже дадут жару!
Татьяна Постникова