22:52 (мск), источник: ТАСС

Австралийка Джессика Халл установила мировой рекорд в беге на 2 000 метров

ТАСС, 12 июля. Австралийка Джессика Халл установила мировой рекорд в беге на дистанции 2 000 метров. Соревнования проходят в Монако.

Источник: AFP 2023

Спортсменка установила достижение на этапе Бриллиантовой лиги, показав результат 5 минут 19,70 секунды. Прежний мировой рекорд был установлен в сентябре 2021 года. Его обладателем была Франсин Нийонсаба из Бурунди с результатом 5 минут 21,56 секунды.

Халл 27 лет. Для нее это первая победа на соревнованиях подобного уровня. Халл является участницей Олимпийских игр в Токио, в беге на 1 500 метров она заняла итоговое 11-е место.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать крупных международных стартах.

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