Ингебригтсен побил рекорд Европы в беге на 1500 м. Он первым с 2015 года выбежал из 3.27

Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3.26,73, тем самым обновив европейский рекорд, который сам же и устанавливал ранее, в августе 2021 года (3.28,32). Мировой рекорд на 1500 метров (3.26,00) принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону и четырёхкратному чемпиону мира из Марокко Хишаму Эль-Герружу.