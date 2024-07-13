09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Джессика Халл из Австралии установила мировой рекорд на дистанции 2000 метров

Австралийская бегунья Джессика Халл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Она преодолела дистанцию за 5.19,70.

Источник: Reuters

27-летняя австралийка стала первой женщиной в истории, которой удалось выбежать из 5.20 на данной дистанции. Прежнее достижение принадлежало представительнице Бурунди Франсин Нийонсабе (5.21,56) и было установлено в сентябре 2021 года.

Отметим, это первая победа девушки на соревнованиях подобного уровня. Халл является участницей Олимпийских игр в Токио. В беге на 1500 метров она стала 11-й. Халл также является рекордсменкой Австралии в беге на 5000 метров и на 3000 метров в помещении.

Напомним, бег на 2000 метров не является олимпийской дистанцией и не будет представлен на Играх‑2024 в Париже.

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