Увидел русскую чемпионку и сошел с ума. А эту красотку еще не пускают на мировые турниры
Шикарная Полина Кнороз.
Шикарная Полина Кнороз.
Прыгунья с шестом Полина Кнороз — одна из самых сильных наших легкоатлеток прямо сейчас: несмотря на отстранение, она продолжает держать высокий уровень, выиграв июньские Игры БРИКС с результатом 4,8 м.
Чтобы вы понимали: с таким результатом Полина могла бы взять чемпионат Европы этого года. Верим, что в ближайшем будущем Кнороз все-таки выйдет на главные международные старты и раздаст всем жару.
Пока же Полина раздает всем жару в соцсетях — ее давно называют главной красавицей русской легкой атлетики.
«Конечно, приятно, когда называют красивой и сексуальной. Но зачем концентрироваться только на этом? Хотела бы, чтобы люди слушали, а не просто смотрели на меня полуголую в секторе.
Хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни — это мерзко. Вот недавно гуляли с подружкой. У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела, я была в прекрасном настроении. И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, “ой, а что это за киска”. Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу.
И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались? Внимание-то разное бывает. Если нравится кто-то, так и скажи: “Девушка, вы такая красивая”. Вот когда говорят так — это приятно. А эти “фи-фи” — ужас», — сказала Полина Sports.