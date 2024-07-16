Увидел русскую чемпионку и сошел с ума. А эту красотку еще не пускают на мировые турниры

«Конечно, приятно, когда называют красивой и сексуальной. Но зачем концентрироваться только на этом? Хотела бы, чтобы люди слушали, а не просто смотрели на меня полуголую в секторе.



Хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни — это мерзко. Вот недавно гуляли с подружкой. У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела, я была в прекрасном настроении. И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, “ой, а что это за киска”. Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу.



И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались? Внимание-то разное бывает. Если нравится кто-то, так и скажи: “Девушка, вы такая красивая”. Вот когда говорят так — это приятно. А эти “фи-фи” — ужас», — сказала Полина Sports.