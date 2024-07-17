14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Нагорный пропустит этап Кубка России в Новосибирске

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный пропустит предстоящий этап Кубка России.

Никита Нагорный пропустит этап Кубка России в Новосибирске | Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 29 июля по 5 августа в Новосибирске.

«Не выступлю, к сожалению, на Кубке России в Новосибирске, пропущу старт, но я буду там в качестве зрителя», — приводит слова Нагорного ТАСС.

27-летний Никита Нагорный — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призёр ОИ-2020, трёхкратный чемпион мира 2019 года, восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021).

Ранее Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры. На Играх БРИКС в Казани гимнаст выиграл золото в опорном прыжке.

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