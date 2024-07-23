15:58 (мск), источник: Московский комсомолец

Экс-россиянка стала знаменосцем от Кипра и попала в скандал из-за сайта для взрослых: личные фото легкоатлетки

Елена Куличенко, бывшая россиянка, которая выступает в прыжках в высоту, в мае 2021 года сменила гражданство и стала представлять Кипр.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В 2023 году она стала чемпионкой Кипра и чемпионкой Европы. 9 мая 2024 года на соревнованиях во Флориде она установила новый национальный рекорд Кипра.

Неудивительно, что именно Елена стала одной из знаменосцев сборной Кипра на Олимпийских играх в Париже.

С успехами приходит и повышенное внимание СМИ. Греческий портал eReportaz обнаружил аккаунт Елены на сайте для взрослых. Олимпийский комитет Кипра попросил спортсменку удалить аккаунт, но она отказалась, заявив, что не создавала его, а контент был создан искусственным интеллектом. Однако, спортсменка не предприняла никаких действий, чтобы якобы фейковый аккаунт был заблокирован.

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