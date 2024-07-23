Экс-россиянка стала знаменосцем от Кипра и попала в скандал из-за сайта для взрослых: личные фото легкоатлетки

В 2023 году она стала чемпионкой Кипра и чемпионкой Европы. 9 мая 2024 года на соревнованиях во Флориде она установила новый национальный рекорд Кипра.

Неудивительно, что именно Елена стала одной из знаменосцев сборной Кипра на Олимпийских играх в Париже.

С успехами приходит и повышенное внимание СМИ. Греческий портал eReportaz обнаружил аккаунт Елены на сайте для взрослых. Олимпийский комитет Кипра попросил спортсменку удалить аккаунт, но она отказалась, заявив, что не создавала его, а контент был создан искусственным интеллектом. Однако, спортсменка не предприняла никаких действий, чтобы якобы фейковый аккаунт был заблокирован.