Чемпион мира барьерист Шубенков принял решение выступить на турнире в Челябинске

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял решение прервать соревновательную паузу и выступить 1 августа на турнире в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Последний раз Шубенков выходил на старт в середине июня на Играх БРИКС в Казани, после чего принял решение взять паузу в выступлениях до чемпионата России, который пройдет с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

«Шубенков завтра планирует выступить на Мемориале Нечеухина в Челябинске, — сказал Клевцов. — Перерыв в выступлениях слишком длительный, хотя в плане набора формы он был бы и хорош, как это было у нас перед чемпионатом мира 2015 года. Но в том состоянии, в котором Сергей находится сейчас, такой большой перерыв был бы нелогичен. Организму нужна какая-то встряска, я думаю, этот старт должен пойти на пользу, он будет решать в Челябинске свои конкретные задачи».

В 2024 году Шубенков принимал участие в четырех турнирах, на которых ему ни разу не удавалось занять первое место. На командном чемпионате России в Сочи и в московском Забеге на Никольской он показал третий результат, на Мемориале Знаменских был на финише четвертым, на Играх БРИКС в Казани — вторым с результатом 13,70 секунды. В 2018 году на соревнованиях в Венгрии Шубенков пробежал 110 метров с барьерами за 12,92 секунды.