С неё лепили скульптуры. Скончалась олимпийская чемпионка СССР Галина Зыбина

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В Петербурге на 94-м году жизни скончалась одна из первых олимпийских чемпионок СССР, мастер спорта и жительница блокадного Ленинграда — Галина Ивановна Зыбина. Рассказываем подробнее об удивительной жизни и карьере спортсменки.

Три олимпиады

Галина родилась в 1931 году в Ленинграде, с детства мечтала стать балериной, и с пяти лет начала заниматься хореографией. Когда ей исполнилось десять, началась Великая Отечественная война. Отец погиб на фронте, мать с детьми остались в блокадном Ленинграде.

В 1944 году Зыбина начала заниматься волейболом, а уже после войны пошла в легкоатлетическую секцию, где всех удивила отличными результатами. Начала упорно заниматься, и в 1949 году установила рекорд СССР по метанию гранаты. В 1950 году стала призёром чемпионата Европы по метанию копья.

Наконец, в 1952 году Галина отправилась на Олимпийские игры в Хельсинки. Здесь она установила мировой рекорд по толканию ядра и взяла первое для Советского Союза «золото». Позже она становилась серебряным призёром Олимпиады в 1956 году и бронзовым призёром на играх в 1964 году.

Не менее важной наградой для Зыбиной была медаль за оборону Ленинграда, которую ей вручили за сельскохозяйственный труд во время блокады.

Замуж за капитана

В 1968 году Зыбина завершила спортивную карьеру. В общей сложности она находилась в составе сборной СССР 21 год.

У молодой спортсменки была изящная фигура, и весила она меньше 70 килограмм, что большая редкость для легкоатлетов. Как рассказывала сама Галина, с неё даже лепили скульптуры. Одна из них была установлена на ленинградском стадионе.

Вышла замуж за капитана 1-го ранга, командира крейсера «Аврора» Юрия Фёдорова. У пары родился сын Сергей. Сейчас есть уже и взрослые внуки.

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Зыбиной. Также сотрудники музея сообщили, что в конце июня Галина Ивановна передала свои награды и личные вещи Музею спорта Санкт-Петербурга. Этим летом там открылся стенд, посвящённый заслуженной спортсменке.