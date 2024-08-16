Три белорусских пятиборца вышли в финал молодежного ЧЕ в Болгарии

В пятницу в Софии состоялись отборочные турниры в мужском индивидуальном зачете, где нашу команду представили трое атлетов. Участники чемпионата Европы были разделены на две подгруппы, из каждой в финал прошли по 18 лучших спортсменов. Полуфинальный барьер преодолели все белорусские пятиборцы: в квалификации «А» Владислав Мелкозеров занял четвертое место, а Даниил Белякович показал 8-й результат. Из квалификации В с 15-й позиции дальше проследовал Владислав Жартун.



Два месяца назад Мелкозеров и Жартун выступали на молодежном первенстве планеты в Египте — тогда оба наших спортсмена расположились в третьей десятке. Победители и призеры континентального форума у парней и девушек определятся завтра. В женском финале выступят четыре белоруски — Наталья Савенкова, Александра Ляшенко, Мира Бурая и Анастасия Малашенока.