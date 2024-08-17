Бегунья Ткалич рассказала, что испытывала пустоту в душе при просмотре Олимпиады

«Почему другое практически не смотрела? Не то, что не было интересно, просто ощущения не очень. Какая-то пустота в душе от того, что сидишь здесь и смотришь, а могла ведь быть там. Хотя понимаю, что шансов побороться за медали у меня там не было, я за 48 секунд пока не готова бежать, всему свое время», — добавила Ткалич.