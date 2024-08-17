Бегунья Ткалич рассказала, что испытывала пустоту в душе при просмотре Олимпиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Сильнейшей российской бегунье на дистанции 400 метров Полине Ткалич было тяжело смотреть легкоатлетический турнир Игр в Париже из-за осознания того, что она сама могла быть среди участниц Олимпиады. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Ткалич выполнила олимпийский квалификационный норматив в августе прошлого года, однако не смогла выступить в Париже из-за запрета, наложенного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на всех российских и белорусских спортсменов.
«Где нахожу мотивацию? Я сама себе конкурент, у меня в голове свои цели, — сказала Ткалич. — Олимпиаду практически не смотрела, но мне, конечно, нужно было знать результаты женского бега на 400 метров. Ну и 400 метров с барьерами смотрела, потому что болела за американку Сидни Маклафлин».
«Почему другое практически не смотрела? Не то, что не было интересно, просто ощущения не очень. Какая-то пустота в душе от того, что сидишь здесь и смотришь, а могла ведь быть там. Хотя понимаю, что шансов побороться за медали у меня там не было, я за 48 секунд пока не готова бежать, всему свое время», — добавила Ткалич.
1 августа Ткалич, пробежав 400 метров с личным рекордом (50,19 секунды) на турнире в Белоруссии, стала первым российским спортсменом, сумевшим выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Японии (50,75).
«Тогда все сложилось идеально, погода была хорошая, ветер дул чуть-чуть. Но о том, что выполнила норматив на чемпионат мира, не думала. Какой смысл держать эти цифры в голове, если мы никуда не выезжаем», — заключила собеседница ТАСС.