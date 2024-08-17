Бегунья Ивонина заявила, что испытала облегчение после переноса Игр дружбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Чемпионка России в стипль-чезе (бег на 3 000 метров с препятствиями) Екатерина Ивонина испытала моральное облегчение после того, как узнала о переносе на следующий год Всемирных игр дружбы. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
«Сезон получился очень длинный, и если бы еще через месяц бежать Игры дружбы пришлось, то я бы не знала, откуда брать дополнительные силы, — сказала Ивонина. — Поэтому, узнав о переносе турнира, испытала облегчение. Не понимаю, как спортсмены могут держать себя в форме на той же Бриллиантовой лиге после того, как выступили на Олимпиаде. Это какие-то сверхлюди для меня».
Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год. Перенос Игр должен быть согласован правительством РФ.
«Олимпиаду в Париже я смотрела, в женском стипль-чезе были показаны космические результаты. Потом полночи уснуть не могла, крутила в голове эти цифры. Конечно, всегда хочется бегать с лучшими, но нам приходится жить в других реалиях», — заключила Ивонина.
Ивонина на чемпионате России в Екатеринбурге победила в пятницу на дистанции 3 000 метров с препятствиями с результатом 9 минут 21,58 секунды. Чемпионка Олимпиады-2024 Уинфред Яви из Бахрейна пробежала эту дистанцию за 8.52,76.