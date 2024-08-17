Бегунья Ивонина заявила, что испытала облегчение после переноса Игр дружбы

«Сезон получился очень длинный, и если бы еще через месяц бежать Игры дружбы пришлось, то я бы не знала, откуда брать дополнительные силы, — сказала Ивонина. — Поэтому, узнав о переносе турнира, испытала облегчение. Не понимаю, как спортсмены могут держать себя в форме на той же Бриллиантовой лиге после того, как выступили на Олимпиаде. Это какие-то сверхлюди для меня».