Ласицкене надеется, что Екатеринбург примет легкоатлетический турнир Игр дружбы — 2025

«То, что Екатеринбург может проводить прекрасные соревнования по легкой атлетике как зимой, так и летом, я поняла еще в прошлом году, — сказала Ласицкене. — В прошлом году очень красочный старт прошел в центре города, в этом году я впервые побывала на стадионе “Калининец”, у меня прекрасные ощущения. С уверенностью могу сказать, что эта арена способна принимать практически любые соревнования международного уровня. Все для этого есть, все к этому готовы».