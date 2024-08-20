Ласицкене надеется, что Екатеринбург примет легкоатлетический турнир Игр дружбы — 2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене надеется, что перенесенные Всемирные игры дружбы пройдут в 2025 году, а местом проведения легкоатлетического турнира останется Екатеринбург. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
«То, что Екатеринбург может проводить прекрасные соревнования по легкой атлетике как зимой, так и летом, я поняла еще в прошлом году, — сказала Ласицкене. — В прошлом году очень красочный старт прошел в центре города, в этом году я впервые побывала на стадионе “Калининец”, у меня прекрасные ощущения. С уверенностью могу сказать, что эта арена способна принимать практически любые соревнования международного уровня. Все для этого есть, все к этому готовы».
«Я надеюсь, что это случится здесь в следующем году. А мы, спортсмены, порадуем зрителей и гостей результатами», — заключила олимпийская чемпионка.
Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год. Перенос Игр должен быть согласован правительством РФ.