Россиянка Кнороз назвала катастрофой организацию состязаний прыгуний с шестом на Олимпиаде

«Я очень довольна своим выступлением на чемпионате России, потому что сумела выполнить главную задачу по выполнению олимпийского норматива, который в Екатеринбурге оценивался в миллион рублей, и лишними эти деньги точно не будут. Я могла прыгнуть здесь и выше, так как набрала к чемпионату России очень хорошую форму, но, к сожалению, все испортил дождь. Прыгать в таких условиях очень опасно, можно сорваться с шеста и получить очень тяжелую травму», — сказала спортсменка, которую еще в декабре прошлого года лишили вместе с другими российскими легкоатлетами возможности выступить на Олимпиаде в Париже.