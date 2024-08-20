Россиянка Кнороз назвала катастрофой организацию состязаний прыгуний с шестом на Олимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Организаторы олимпийского легкоатлетического турнира Игр в Париже не сумели сработать профессионально во время женского финала в прыжках с шестом, когда очень долго не разрешали продолжать выступление австралийке Нине Кеннеди, которая стала победительницей соревнований. Такое мнение высказала ТАСС чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз.
«Я смотрела в прямом эфире трансляцию женского турнира по прыжкам с шестом из олимпийского Парижа, — рассказала Кнороз. — То, что во время тех состязаний произошло, не иначе как катастрофой назвать нельзя. Допустив огромную задержку, организаторы сделали все, чтобы Нина Кеннеди не продолжала дальше прыгать. Это просто ужас, сделать на таких высотах такую огромную паузу в ситуации, когда спортсмен на адреналине способен прыгать еще выше, мне очень обидно было за Нину».
Кеннеди, завоевав титул олимпийской чемпионки с результатом 4,90 м, очень долго ждала разрешения от судей прыгать на 4,95 м и сделала только одну попытку на этой высоте, после чего отказалась выступать дальше, так как выгорела эмоционально после длительного ожидания. Олимпийский финал в женских прыжках с шестом состоялся 7 августа.
11 днями позже в Екатеринбурге прыгуньи с шестом боролись за медали летнего чемпионата страны, победу в соревнованиях одержала Кнороз.
«Я очень довольна своим выступлением на чемпионате России, потому что сумела выполнить главную задачу по выполнению олимпийского норматива, который в Екатеринбурге оценивался в миллион рублей, и лишними эти деньги точно не будут. Я могла прыгнуть здесь и выше, так как набрала к чемпионату России очень хорошую форму, но, к сожалению, все испортил дождь. Прыгать в таких условиях очень опасно, можно сорваться с шеста и получить очень тяжелую травму», — сказала спортсменка, которую еще в декабре прошлого года лишили вместе с другими российскими легкоатлетами возможности выступить на Олимпиаде в Париже.