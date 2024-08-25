Бронзовый призер Олимпиады попался на допинге

Решение было принято Антидопинговой комиссией Ямайки (JADCO), о чем было сообщено в письме от 21 августа. Леви имеет право обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Атлет сдал положительный тест на сульфон и сульфоксид во внесоревновательный период, 9 октября 2023 года. Его отстранение будет отсчитываться с 1 ноября 2023 года — даты, когда JADCO наложила временное отстранение.
Леви 31 год. Он завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2020 года в беге на 110 метров с барьерами. Также он является победителем Игр Содружества 2018 года.