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Норвежский легкоатлет Ингебригтсен установил мировой рекорд в беге на 3 000 м

Спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут 17,55 секунды.

Источник: Reuters

ТАСС, 25 августа. Норвежец Якоб Ингебригтсен обновил мировой рекорд в беге на дистанции 3 000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша).

23-летний норвежец преодолел дистанцию за 7 минут 17,55 секунды и занял первое место. Вторым стал Бериху Арегави (7 минут 21,28 секунды) из Эфиопии, третьим — его соотечественник Йомиф Кеджелча (7.28,44).

Ранее рекорд принадлежал кенийцу Даниэлю Комену, в сентябре 1996 года он пробежал аналогичную дистанцию за 7 минут 20,67 секунды. Бег на дистанции 3 000 м не является олимпийской дисциплиной.

Ингебригтсен является двукратным олимпийским чемпионом, он побеждал на дистанциях 1 500 и 5 000 м. Также в его активе две победы на чемпионатах мира.