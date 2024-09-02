Российский паралимпиец упал из-за столкновения с польским гидом. Из-за этого он не финишировал

Ранее похожий эпизод с Рудаковым произошел в забеге на 5000 метров, который состоялся 30 августа. Россиянин участвовал в финале, но вновь не смог завершить состязания из-за падения за три круга до окончания. Тогда сам Федор наступил на ногу бегущего спереди соперника, а вину за произошедшее на себя взял его гид Андрей Сафронов. «Не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал Сафронов.